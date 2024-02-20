Соцсеть X (твиттер) заблокировала аккаунт Юлии Навальной

UPD: Х назвал блокировку страницы Юлии Навальной «ошибкой» механизма защиты платформы от манипуляций и спама. «Механизм защиты от манипуляций и спама ошибочно отметил @yulia_navalnaya как нарушающий правила платформы. Мы разблокировали учетную запись, как только нам стало известно об ошибке», — сообщила администрации Х





«Действие учетной записи приостановлено. X приостанавливает действие учетных записей, которые нарушают Правила X», — написано на странице Навальной.



Ранее пользователи обнаружили, что аккаунт Юлии Навальной попал под теневой бан, ее твиты не показывались в поиске, а также не отображались в комментариях и цитатах.

Юлия Навальная завела аккаунт 19 февраля, в этот же день она выступила с обращением в канале Алексея Навального* на ютубе. «Я буду продолжать дело Алексея Навального, продолжать бороться за нашу с вами страну и призываю вас встать рядом со мной. Я прошу вас разделить со мной ярость, злость, ненависть к тем, кто посмел убить наше будущее», — отметила она в обращении.



У Юлии Навальной также есть аккаунт в «Инстаграме»** с аудиторией в более миллиона подписчиков.





*Внесен в реестр «террористов» и «экстремистов».

**Принадлежит компании Meta, которая признана «экстремистской организацией» и запрещена в России.