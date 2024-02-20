«Вместо того чтобы делать заявления, мы должны действовать». Юлия Навальная обратилась к Совету ЕС

Юлия Навальная еще раз подчеркнула, что Алексея Навального* убил Владимир Путин. «Я не могу сказать, что вы не видели этого всего, отвернулись или были безразличны. Нет, вы публиковали заявления, вы говорили правильные вещи. И я очень вам за это благодарна... Это были сильные и важные заявления, в которых упоминались красные линии, которые Путин не может переступить. Но, к сожалению, этого оказалось недостаточно. Путин живет в другом мире. Ему плевать на красные линии. Сколько же еще нарисованных кровью красных линий должно быть?» — сказала Юлия Навальная, добавив, что вместо заявлений нужно действовать. И определила основные направления этой деятельности.

«Первое. Путин убил моего мужа ровно за месяц до так называемых выборов. Эти выборы — фальшивые, но Путину они все равно нужны. Для пропаганды. Он хочет, чтобы весь мир верил, что все в России его поддерживают и восхищаются им. Не верьте этой пропаганде.



Не признавайте эти выборы. Президент, который убил своего главного политического оппонента, не может быть легитимным по определению. Вводите санкции. Накажите его так называемых «доверенных лиц» — их примерно 500 человек. Знаменитости, певцы и актеры, которые агитируют за Путина, поддерживают его и помогают его убийственному режиму выжить. Если они так любят Путина, почему у них дома и виллы в Европе? Их дети и жены тоже все здесь.

Второе. Основа путинского режима — коррупция. Сам Путин, возможно, самый богатый человек в мире. Все его друзья — миллиардеры. И все они эксплуатируют то, что Европа считает своей сильной стороной: верховенство закона. Да, вы ввели санкции против некоторых из них, но миллиардеры не сильно пострадали. Они наняли лучших адвокатов и переписали все, чем они владеют, на членов семей и друзей. Это больше не принадлежит им, а значит, не может быть конфисковано. Звучит неправильно, не так ли? Вилла бывшей жены Владимира Путина Людмилы в Биаррице, купленная на коррупционные деньги, до сих пор не арестована! Друзья Путина просто смеются над вами.



Если закон не позволяет наказывать военных преступников и убийц, значит, с ним что-то не так. Его нужно менять. Коллеги Алексея из Фонда борьбы с коррупцией** занимаются расследованием коррупционных связей путинского окружения уже 12 лет. Они могут помочь. Они знают кто, где, когда и как украл миллиарды у российского народа. И где они их прячут. Обратитесь к ним за помощью. Создайте специальный орган, который будет расследовать неформальные связи, передвижения денег и их реальных владельцев. Давайте заставим друзей Путина по-настоящему страдать и за все заплатить. За преступления, за страдания, за ужасную агрессивную войну, которую они начали против Украины.



Третье. Это очень важно. Всегда делайте различие между Путиным и Россией. Люди, бегущие от войны и диктатуры, — не ваши враги. Им нужно сочувствие и защита. Их не следует наказывать, им нужно помогать. Необходим механизм, подобный современной Нансеновской комиссии. Именно эти люди однажды станут частью Прекрасной России будущего. Они хотят помочь России стать нормальной страной, чтобы скорее вернуться домой. И вы тоже должны им в этом помочь.



И последнее. Пока мы тут разговариваем, тело Алексея все еще не отдают его матери. Преступники заметают следы преступления. Не дайте им уйти еще раз».







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*Внесен с список «экстремистов» и «террористов».

**Признана в России «экстремистской» организацией.

Фото: Yves Herman, AP

