Прокурор запросил 3,5 года колонии для Никиты Журавеля, которого обвиняют в сожжении Корана

Как сообщил ТАСС, на заседании висаитовского суда в Грозном обвинение потребовало 3 года 6 месяцев колонии для уроженца Крыма Никиты Журавеля, которого обвиняют в оскорблении чувств верующих и хулиганстве по мотивам религиозной вражды за публичное сожжение Корана. Приговор огласят 27 февраля.

19-летнего Журавеля арестовали в Волгограде в мае 2023 года после того, как он снял видео с сожжением зеленой книги на фоне Соборной мечети Волгограда. По версии следствия, Журавель признался, что сжег книгу якобы за вознаграждение в 10 тысяч рублей от спецслужб Украины.



Впоследствии молодой человек раскаивался в содеянном, частично признал вину и приносил извинения мусульманам.



Глава СК Александр Бастрыкин лично распорядился передать дело волгоградца в Чечню, после того как в Грозном собрали провластный митинг против Журавеля. При этом правозащитники отмечают, что подобное решение нарушает нормы законодательства.



В августе прошлого года в СИЗО Грозного Никиту Журавеля избил 16-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам, видео избиения опубликовал сам глава Чечни, заявив, что Журавеля следовало убить.



Несмотря на многочисленные обращения, в том числе Уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, Адам Кадыров не понес наказания, полиция отказалась возбуждать уголовное дело, сначала из-за юного возраста сына Кадырова, а потом и вовсе не нашла состава преступления в избиении человека в СИЗО. Более того, Адам Кадыров получил звание героя Чечни и как минимум восемь других региональных и религиозных наград.

Фото: ТАСС