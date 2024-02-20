В Екатеринбурге по делу о госизмене суд отправил в СИЗО гражданку России и США

По версии ФСБ, которая опубликована на официальном сайте ведомства, 33-летняя женщина «с февраля 2022 года инициативно осуществляла сборы денег в интересах одной из украинских организаций, которые впоследствии направлялись на приобретение ВСУ предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов». Еще один пункт обвинения — участие в публичных акциях в поддержку Украины.

Как пишет канал «Первый отдел», Ксению Хавану обвиняют в том, что 24 февраля 2022 года она перевела со своего счета в американском банке сумму в 51,8 долларов США на счет украинского фонда Razom for Ukraine.



27 января гражданку США задержали сотрудники ППС за «мелкое хулиганство», а судья Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга отправил ее под административный арест на 14 суток, ссылаясь в том числе на рапорт сотрудников регионального УФСБ.



7 февраля Хавану, отбывающую административный арест, задержали уже по уголовному делу и предъявили обвинение. На следующий день суд постановил заключить ее под стражу на два месяца.

Статья 275 УК («государственная измена») предусматривает наказание от 12 до 20 лет лишения свободы.

Ксения Хавана — обладательница двойного гражданства, России и США, второе она получила в 2021 году, выйдя замуж. Каким образом женщина собирала деньги для Вооруженных сил Украины, ФСБ не сообщила, при этом аккаунты Ксении в соцсетях либо удалены, либо неактивны с 2021 года.



Сегодня же Мосгорсуд, рассмотрев апелляционную жалобу о продлении срока содержания под стражей в отношении Эвана Гершковича, оставил решение без изменений. Гершкович останется под стражей до 30 марта 2024 года. Корреспондент московского бюро газеты The Wall Street Journal Гершкович был задержан в Екатеринбурге в марте 2023 года и находится под арестом в СИЗО «Лефортово» по решению суда. ФСБ утверждает, что Гершкович «в интересах американского правительства» собирал сведения о деятельности одного из предприятий ВПК, составляющие гостайну.





Фото: Медиазона

