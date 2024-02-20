Путин наградил замдиректора ФСИН званием генерал-полковника

Владимир Путин присвоил специальное звание генерал-полковника внутренней службы заместителю директора ФСИН Валерию Бояриневу. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Бояринев был награжден через три дня после смерти в колонии оппозиционного политика Алексея Навального.



Соратники Алексея Навального опубликовали документ за подписью Бояринева, согласно которому он лично курировал пытки Алексея Навального в тюрьме. «Ограничение Алексея по счетам на покупку еды, как и все остальные пытки — личный приказ Бояринева по ФСИН», — считает Иван Жданов**.







Проект Gulagu.net пишет, что под кураторством Бояринева пытали украинских пленных, выбивая из них явки с повинными по делам о расстрелах мирных жителей.



Валерий Бояринев занимает пост первого заместителя директора ФСИН с июля 2022 года. До этого он с 2015 года был заместителем главы Федеральной службы исполнения наказаний, а ранее возглавлял управление ФСИН по организации деятельности тюрем и следственных изоляторов.



УФСИН по Ямало-Ненецкому округу 16 февраля объявило о смерти Навального в колонии. Семье политика не выдают тело под предлогом проведения проверки обстоятельств смерти.







*Внесен в список «террористов» и «экстремистов».

**Признан в России «иностранным агентом»