В реестр «нежелательных» организаций внесли Anarchist Black Cross Federation

Помогающую заключенным «Федерацию анархического черного креста» (Anarchist Black Cross Federation) признали «нежелательной организацией» в России. Об этом со ссылкой на данные реестра Минюста написал проект «ОВД-Инфо»*.

Организация зарегистрирована в CША, работает по всему миру с 1995 года. «Анархический черный крест (АЧК)» как движение появился еще в начале 20 века сразу в нескольких странах — его участники распространяют среди политических и других заключенных литературу и одежду. АЧК также оказывает заключенным различную юридическую помощь.

Как указано на сайте организации, АЧК занимается поддержкой репрессированных антиавторитарных активистов и их сторонников, которых преследуют за их политическую деятельность. Также организация занимается поддержкой социальных заключенных, тех, кто «нарушил закон в целях выживания или борьбы с произволом правящих классов».

С 2015 года «нежелательными» могут признать иностранные или международные организации, которые, по мнению властей, представляют «угрозу основам конституционного строя Российской Федерации, обороноспособности страны или безопасности государства». Таким организациям запрещено вести деятельность на территории страны. На данный момент в реестре более 135 позиций.

С 2021 года «нежелательными» признаются также организации, которые сотрудничают с уже признанными «нежелательными». Участие в деятельности «нежелательной организации» карается административной ответственностью в виде штрафа от 5000 до 15000 рублей. В случае повторного нарушения в течение года после первого штрафа за участие в деятельности «нежелательной организации» наступает уголовная ответственность, начиная от штрафов от 300 до 500 тысяч рублей до лишения свободы от одного года до четырех лет. Причем это распространяется и на участие в деятельности за пределами России.





*Признан в России «иностранным агентом».

