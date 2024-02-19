Банки ОАЭ ограничили расчеты с Россией

«Ведомости» со ссылкой на бизнесменов, работающих в ОАЭ, сообщили, что банки Объединенных Арабских Эмиратов из-за риска вторичных санкций ужесточили банковские правила в отношении российских компаний и физлиц. Президент США Джо Байден в декабре 2023 года подписал указ, позволяющий Минфину в упрощенном порядке наказывать банки, нарушающие санкции против России.

Представитель объединения «Деловая Россия» рассказал изданию, что сейчас банки ОАЭ не принимают деньги из России и не проводят платежи обратно. Также стали часто закрывать счета компаниям, у которых в собственниках находятся граждане России.



При этом собеседники отмечают, что сложности начались задолго до декабря. В сентябре прошлого года исчезла возможность проводить оплату из России даже в дирхамах. Также ряд российских банков, которые имеют корсчета в дирхамах, открытые в ОАЭ, не могут больше их использовать для платежей. Расчеты с Россией затруднены в том числе из-за того, что банк «Ак барс», который был основным каналом платежей, попал в станционные списки в сентябре прошлого года.

Один из собеседников отметил, что в крупнейших банках компаниям с «российским следом» стало практически невозможно открыть счет. Большинство банков почти по каждой транзакции запрашивают поясняющие документы, могут очень долго не проводить платеж, а иногда вообще отказаться провести.



Эксперты объясняют ужесточение банковских правил по отношению к российским компаниям и физлицам структурой их собственности, в ней довольно значима доля иностранных акционеров, что делает их восприимчивыми к санкциям.



В начале февраля стало известно, что китайский Chouzhou Commercial Bank уведомил российских клиентов об остановке операций, его примеру последовали и многие другие китайские банки.

