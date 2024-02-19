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#Новости

«Список Навального*». В ЕС начали обсуждать новые персональные санкции

19.02.2024

ЕС назовет режим санкций, накладываемых за нарушения прав человека, в честь политика Алексея Навального*, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель


Жозеп Боррель заявил, что за смерть Навального несет ответственность лично президент России Владимир Путин.

По информации канала «Можем объяснить», срочные слушания по вопросу введения персональных санкций пройдут в комитете Европарламента уже в этот четверг. «Евродепутаты выскажут предложения дальнейших действий. Сейчас главное понять, против кого и в какой форме вводить санкции», — рассказал внештатный советник Европарламента и российский общественный деятель Петар Танев.

Юлия Навальная уже встретилась с Жозепом Боррелем и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. «Владимир Путин и его режим понесут ответственность за смерть Алексея Навального. Как сказала Юлия, Путин — это не Россия. Россия не Путин. Мы продолжим оказывать поддержку российскому гражданскому обществу и независимым СМИ», — отметил Боррель в Х (Twitter).

В 2010 году появился «список Магнитского» — перечень лиц, ответственных за пытки и смерть в тюрьме аудитора Сергей Магнитского, другие нарушения прав человека и коррупцию. Список составил сенатор США Бенджамин Хардин. Впоследствии люди из списка попали под санкции США, ЕС и Великобритании.


*Внесен в список «экстремистов» и «террористов».
Фото: Х (Twitter)

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