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Камчатскую учительницу, оштрафованную за «дискредитацию» армии, уволили из школы

19.02.2024

В трудовой книжке указали причину — «в связи с совершением аморального проступка», а затем полиция оформила еще два протокола


Как сообщила учительница Василя Вершинина каналу «Говорит НеМосква», директор школы подписал приказ об увольнении 16 февраля. «В пятницу меня вызвали в кабинет директора, там уже сидела комиссия в составе нескольких учителей, якобы изучавших мои соцсети, — рассказала Вершинина. — Сначала зачитали акты проверки, а потом то ли представление, то ли постановление УМВД по Камчатскому краю. Везде были слова в духе «такой педагог не может работать в школе».

Учительницу уволили по статье, указав в трудовой книжке причину — «в связи с совершением работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка».

После того как формальные процедуры были закончены, в кабинет директора вошли сотрудники центра противодействия экстремизму с работающей видеокамерой. Они вручили учительнице повестку, которая обязывала ее прийти в полицию в тот же день. Там у Вершининой взяли объяснения еще по поводу двух роликов, в которых обнаружены признаки «дискредитации» армии и оскорбления сотрудников правоохранительных органов.

Как рассказала Вершинина, под одним из роликов есть слова про отставку Путина, «из-за того, что в тексте не указано про статус президента, сотрудник центра «Э» расценил это как призыв к отставке верховного главнокомандующего и дискредитацию армии».

В ноябре прошлого года Вершинину оштрафовали на 30 тысяч рублей за репост с требованием отправить «зажравшуюся верхушку в отставку» и возродить «народовластие». Сам пост опубликовали ветераны Вооруженных сил.


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