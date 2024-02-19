«Я буду продолжать дело Алексея Навального*, продолжать бороться за нашу с вами страну и призываю вас встать рядом со мной»





Расшифровка обращения Юлии Навальной:



«Привет, это Юлия Навальная. Сегодня в первый раз на этом канале я хочу обратиться к вам. Меня не должно было быть на этом месте, я не должна была записывать это видео. На моем месте должен быть другой человек. Но этого человека убил Владимир Путин.

Три дня назад Владимир Путин убил моего мужа Алексея Навального. Путин убил отца моих детей, Путин отнял самое дорогое, что у меня было — моего близкого и самого любимого человека.

Но еще Путин отнял Навального у вас, где-то в колонии на крайнем севере за Полярным кругом в вечной зиме Путин убил не просто человека Алексея Навального, он вместе с ним захотел убить наши надежды, нашу свободу, наше будущее. Уничтожить и свести на нет лучшее доказательство того, что Россия может быть другой. Что мы сильные, что мы отважные, что мы верим и отчаянно боремся и хотим жить по-другому.

Все эти годы я была рядом с Алексеем, выборы, митинги, домашний арест, обыски, задержания, тюрьмы, отравление, снова митинги, аресты и снова тюрьма.

Наша последняя встреча в середине февраля 2022 года. Ровно через два года Путин его убьет. Все эти годы я была рядом с Алексеем, я была счастлива быть с ним и поддерживать его. Но сегодня я хочу быть рядом с вами, потому что я знаю, что вы потеряли не меньше, чем я. Алексей умер в колонии после трех лет мучения и пыток. Он не просто сидел, не сидел, как сидят другие, его пытали, его держали в карцере, в бетонной коробке. Пожалуйста, просто представьте: это комната шесть или семь квадратных метров, в ней нет ничего, кроме табуретки, раковины, дырки в полу вместо туалета и кровати, которую пристегивают к стене, чтобы на нее нельзя было прилечь. Кружка, книжка одна и зубная щетка, больше ничего у него не было сотни дней. Над ним издевались, отрезали от мира, не давали ручку и бумагу, чтобы написать письмо мне или нашим детям. Его морили голодом, три года голода. А он не то что не сдавался, он все время поддерживал нас, подбадривал, смеялся, шутил, воодушевлял, ни на долю секунды не засомневался в том, за что он борется и ради чего страдает.

Моего мужа было не сломить, и ровно поэтому Путин его и убил. Позорно, трусливо, так и не решившись взглянуть ему в глаза и просто назвать его имя. И так же подло и трусливо они сейчас прячут его тело, не показывают его матери, не отдают и жалко врут и выжидают, когда там исчезнут следы очередного путинского «новичка».

Мы знаем, из-за чего конкретно Путин убил Алексея три дня назад, мы скоро вам об этом расскажем. Мы обязательно узнаем и то, кто именно и как именно исполнил это преступление, назовем фамилии и покажем лица. Главное, что мы можем сделать для Алексея и для себя, это продолжать бороться. Больше, отчаяннее, яростнее, чем раньше. Я знаю, кажется, что больше уже невозможно, но надо больше, собраться вместе в один сильный кулак и ударить им по этому обезумевшему режиму, по Путину, по его друзьям, по бандитам в погонах, по ворам и убийцам, искалечившим нашу страну.

Я знаю, я чувствую, что вас раздирает на части вопрос: «Ну зачем он вернулся? Зачем добровольно бросился в лапы тех, кто его уже однажды почти убил? Зачем такая жертва?» Ведь мог бы спокойно жить, заниматься собой, семьей, мог не говорить, не расследовать, не выступать, не бороться... А он не мог, Алексей больше всего на свете любил Россию, любил нашу страну, вас. Он верил в нас, в нашу силу, в наше будущее, в то, что мы достойны лучшего. Не на словах верил, а на деле. Настолько глубоко и искренне, что был готов отдать за это свою жизнь. И его огромной любви нам хватит, чтобы продолжить его дело, настолько долго, насколько понадобится. Та же яростно и так же смело, как это делал Алексей.

Все думаю сейчас, где брать эти силы, как жить дальше. Вот где мы возьмем силы — в его памяти, в его идеях, в его мыслях, в его неиссякаемой вере в нас. Я свои силы буду искать именно в этом.

Убив Алексея, Путин убил половину меня, половину моего сердца и половину моей души. Но у меня осталась вторая половина, и она подсказывает мне, что я не имею права сдаваться.

Я буду продолжать дело Алексея Навального, продолжать бороться за нашу с вами страну и призываю вас встать рядом со мной. Разделить не только горе и бесконечную боль, которая окутала нас и не отпускает. Я прошу вас разделить со мной ярость, злость ненависть к тем, кто посмел убить наше будущее. Я обращаюсь к вам словами Алексея, который очень верил — «не стыдно сделать мало, стыдно не сделать ничего, стыдно дать себя запугать». Нам нужно использовать каждую возможность бороться против войны, против коррупции, против несправедливости. Бороться за честные выборы и свободу слова, бороться за то, чтобы вернуть нашу страну себе.

Россия, свободная, мирная, счастливая прекрасная Россия будущего, о которой так мечтал мой муж. Вот что нам нужно. Я хочу жить в такой России, хочу, чтобы в ней жили наши с Алексеем дети. Я хочу вместе с вами ее построить, именно такую, какой ее представлял Алексей Навальный — полную достоинства, справедливости и любви. Только так, и никак иначе. Немыслимая жертва, которую он принес, может стать не напрасной. Боритесь и не сдавайтесь. Я не боюсь, и вы ничего не бойтесь».



