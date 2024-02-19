Как минимум в 190 населенных пунктах России появились мемориалы в память об Алексее Навальном*

По подсчету телеграм-канала Svodka, минимум в 190 населенных пунктах России были организованы мемориалы в память о политике Алексее Навальном, погибшем 16 февраля в ИК-3 в Харпе. «Вёрстка» перепроверила эти данные и перенесла их на карту.

Согласно данным на вечер 17 февраля, в 140 городах прошли акции в память о Навальном или возникли стихийные мемориалы. Они продолжали появляться в течение всего воскресенья 18 февраля, где-то восстанавливали разрушенные властями стихийные мемориалы, где-то создавали новые локации.

Больше всего мемориалов и акций — в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Челябинске, Хабаровске и Перми. В большинстве случаев мемориалы появляются у памятников жертвам политических репрессий. Многие из них разрушают силовики, коммунальщики и провластные активисты.



По данным «ОВД-Инфо»**, к вечеру воскресенья в 39 городах России задержаны около 400 человек, более половины — в Санкт-Петербурге.











*Внесен в список «террористов и экстремистов».

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Признаны в России «иностранными агентами».