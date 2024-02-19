Алексею Москалеву в апелляции сократили срок на два месяца

Как сообщил адвокат Владимир Билиенко, тульский областной суд в повторной апелляции снизил на два месяца приговор Алексею Москалеву по делу о повторной дискредитации российской армии до одного года и десяти месяцев колонии, ранее его приговорили к двум годам колонии. Москалеву также подтвердили запрет на администрирование интернет-ресурсов на два года.



Суд отклонил ходатайство адвоката о назначении дополнительной комплексной психолого-лингвистической экспертизы: сторона защиты ссылалась на ненадлежащую квалификацию экспертов, чьи показания легли в основу обвинительного приговора.

Адвокат Москалева Владимир Билиенко сообщил RusNews, что будет обращаться в кассационный суд. «Алексей невиновен, будем бороться до конца, — заявил адвокат. — Я уверен, что никакой вины моего подзащитного не доказано. Каких-либо оценочных суждений, которые можно было оценить как одобрение, не было. Если, по мнению повторной экспертизы, даже фраза «Россия — спонсор терроризма» не является «дискредитирующей», за что тогда судят моего подзащитного?»

Отец-одиночка Алексей Москалев из города Ефремов Тульской области попал в поле зрения силовиков после того, как его 13-летняя дочь Маша нарисовала антивоенный рисунок. Донос на семью написали в школе: директор вызвала полицию прямо на уроки. Маша нарисовала российский и украинский флаги, которые подписала «Слава Украине» и «Нет войне».

Формально на Москалева составили протокол о «дискредитации» российской армии за комментарии в «Одноклассниках», оштрафовав по административной статье на 32 тыс. рублей. Затем по тем же основаниям завели уголовное дело о повторной «дискредитации». После ареста отца дочь сначала отправили в приют, потом отдали на воспитание матери, которая много лет не жила с семьей и не занималась воспитанием девочки.

В марте 2023 года Алексей Москалев был приговорен к двум годам лишения свободы по обвинению в «дискредитации» российской армии. Вину он не признал. Перед вынесением приговора Москалев сбежал из-под домашнего ареста, через несколько дней его арестовали в Минске и отправили в колонию.

В декабре прошлого года на рассмотрение в кассационной инстанции суд постановил отменить приговор и отправил дело на пересмотр, так как психолого-лингвистическую экспертизу, на основании которой было предъявлено обвинение, признали недействительной из-за отсутствия компетенции у экспертов. Москалева вернули из колонии в СИЗО.