«Медиазона»* нашла по камерам кортеж ФСИН

UPD: Местный интернет-провайдер «Коннект» закрыл доступ к трансляциям с камер уличного наблюдения в Салехарде

На сайте одного из местных интернет-провайдеров журналисты нашли публичный доступ к уличным веб-камерам, расположенным по обе стороны переправы между Лабытнанги и Салехардом, они позволяют местным жителям следить за ситуацией на переправе. Интернет-провайдер публикует видео с архивом за неделю.



«Медиазона» изучила видеозаписи с камер на переправе, это единственный наземный маршрут, по которому можно попасть из колонии в Харпе в окружной центр. За несколько минут до полуночи 17 февраля в кадре впервые за весь день появились машины дорожно-патрульной службы полиции.



В составе колонны, помимо ведущей и замыкающей машин ДПС, был серый седан с гражданскими номерами и микроавтобус УАЗ-«буханка» с двумя характерными зелеными полосами, которыми обозначают машины ФСИН. Это единственный случай за эти сутки, когда сразу несколько машин государственных структур движутся в составе одной колонны.

Чтобы убедиться, что такое пересечение Оби кортежем ФСИН ровно в полночь — это не стандартная процедура конвоя или этапа, «Медиазона» проверила записи за предыдущие несколько суток: никаких колонн в полночь на переправе не было.



«Учитывая, что это происходило в полночь, мы предполагаем, что именно этим конвоем тело Навального везли в сторону Салехарда», — отметили журналисты издания. Тело вывозили перед приездом матери политика, намеренно пряча его от родственников.







*Признана в России «иностранным агентом».