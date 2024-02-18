Барнаульского студента Артема Сахарова арестовали на 30 суток за возложение цветов

Как сообщил «Сибирский экспресс», вчера Сахарову выдали предостережение об организации публичных мероприятий. А сегодня задержали после возложения цветов к памятнику жертв политических репрессий.

Сахарову вменили административную статью о повторном нарушении правил организации публичного мероприятия.

В 2023 году студента-политолога Артема Сахарова оштрафовали на 75 тысяч рублей за чтение стихов под лозунгом «За мир» «без согласования», полицейские составили протокол о нарушении порядка проведения массовых мероприятий.



За 2,5 дня в России задержано более 400 человек в 36 городах за то, что они приходят с цветами к стихийным мемориалам памяти Алексея Навального*.







*Внесен в список «террористов и экстремистов».

