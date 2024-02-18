«ОВД-Инфо»* призвал всех обращаться в Следственный комитет c требованием, чтобы тело Навального** выдали его семье

Правозащитный проект «ОВД-Инфо» опубликовал заявление, в котором потребовал от российских властей и правоохранительных органов выдать тело Алексея Навального его семье.

«Государственные органы спустя сутки так и не назвали причину смерти и отказываются выдавать тело Навального его матери. Представители колонии заявляют, что причина смерти политика — синдром внезапной смерти. Следственный комитет в Салехарде утверждает, что причина не установлена и проводится повторная гистологическая экспертиза, результаты будут только на следующей неделе. Родные и соратники политика считают, что таким образом власти пытаются скрыть истинную причину его смерти», — говорится в заявлении проекта.

Как сообщил «ОВД-Инфо», любой желающий может при помощи сервиса «Дятел» отправить в Следственный комитет обращение с требованием выдачи тела Алексея Навального родным. Для этого достаточно потратить две минуты, указав ФИО и адрес электронной почты, шаблон заявления прикрепится автоматически.

Как сообщил в интервью «Первому отделу» адвокат Евгений Смирнов, доследственная проверка после смерти человека в колонии занимает от двух до пяти дней. При этом максимальный срок этой проверки — 30 дней.



Адвокат отметил, что следствие может по надуманным причинам сколько угодно не выдавать тело родным. «После окончания нынешней проверки следствие может возбудить уголовное дело и в рамках этого дела проводить с телом новые манипуляции», — считает Смирнов. — Важно понимать, что мы говорим о людях, которые пытаются скрыть следы своего преступления. Мы пытаемся с юридической точки зрения оценить, как ведут себя убийцы, которые пытаются избежать ответственности. Если им нечего скрывать, то тело должны отдать в период от двух до пяти дней. Если больше пяти дней — значит они точно что-то скрывают».







*Признан в России «иностранным агентом».

**Внесен с список «террористов» и «экстремистов».



