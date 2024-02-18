Священника Григория Михнова-Вайтенко госпитализировали из отделения полиции с инсультом

«Григорий Михнов-Вайтенко госпитализирован с инсультом. В 43 отделе полиции его адвокат вызвал «скорую», Григория отвезли в больницу и приняли решение о госпитализации. Только что с ним говорил», — сообщил вечером 17 февраля петербургский депутат Борис Вишневский.

Священнослужителя Михнова-Вайтенко задержали утром 17 февраля у его дома в Петроградском районе, попросили проехать в отдел полиции для выяснения обстоятельств «возможных противоправных действий».

Епископа Апостольской православной церкви доставили в УМВД по Петроградскому району Санкт-Петербурга, составили протокол по статье об организации несогласованного митинга и оставили в отделении полиции до суда, который, как писали правозащитники, должен был состояться 19 февраля.

16 февраля Михнов-Вайтенко заявил, что собирается провести панихиду в память об Алексее Навальном у Соловецкого камня в Санкт-Петербурге.

Петербургская митрополия РПЦ утром 17 февраля выпустила заявление о том, что Григорий Михнов-Вайтенко не является священником Русской Православной Церкви. «Призываем игнорировать любые его заявления и призывы в публичном пространстве», — добавили в РПЦ.



Панихиду все равно провел другой священник Апостольской православной церкви. Как сообщает корреспондент «Бумаги»**, после окончания панихиды силовики начали вытеснять людей с площади и задерживать их. Не менее семи человек были задержаны.

Всего за два дня в Санкт-Петербурге задержано более 200 человек, которые пришли почтить память Алексея Навального.







*Алексей Навальный внесен в список «террористов и экстремистов».

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Признана в России «иностранным агентом».