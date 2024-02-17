В Петербурге задержали священника, который хотел отслужить панихиду по Навальному*

Как рассказал «Ротонде» депутат Борис Вишневский, Григория Михнова-Вайтенко задержали у его дома в Петроградском районе, попросили проехать в отдел полиции для выяснения обстоятельств «возможных противоправных действий».

Епископа Апостольской православной церкви Григория Михнова-Вайтенко доставили в УМВД по Петроградскому району Санкт-Петербург, где его оставили до суда, который скорее всего состоится в понедельник.





В петербургской митрополии РПЦ утром выпустили заявление о том, что Григорий Михнов-Вайтенко не является священником Русской Православной Церкви. «Призываем игнорировать любые его заявления и призывы в публичном пространстве», — добавили в РПЦ.

Михнов-Вайтенко — архиепископ Апостольской православной церкви. Накануне он заявил, что собирается провести панихиду в память об Алексее Навальном у Соловецкого камня.

Панихиду все равно провели, без Михнова-Вайтенко. Как сообщает корреспондент «Бумаги»**, после окончания панихиды силовики начали вытеснять людей с площади и задерживать их. Не менее семи человек были задержаны. Сейчас площадь пуста, но люди продолжают подходить и возлагать цветы к памятнику.









*Алексей Навальный внесен в список «террористов и экстремистов».

**Признана в России «иностранным агентом».