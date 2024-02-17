Акции памяти Алексея Навального* прошли по всему миру

В Германии, Черногории, Израиле, США и Грузии акции памяти состоялись в нескольких городах. В Варшаве перед российским посольством прошел стихийный митинг, в Белграде люди выражали свои чувства в надписях на асфальте, в Тель-Авиве и Батуми прошли шествия, в Тбилиси и Ереване собрались более тысячи человек.





В швейцарском Цюрихе прошла самая многочисленная акция местной диаспоры за последнее десятилетие. Почтить память Навального пришло более 300 человек.





В Черногории акции памяти прошли в трех городах - Будве, Подгорице и Херциг Нови.











*Внесен в список «террористов» и «экстремистов».

Фото: SOTA, ASTRA, RusNews, соцсети