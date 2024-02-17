Украинские войска оставили Авдеевку

«Исходя из оперативной обстановки в районе Авдеевки, во избежание окружения и для сохранения жизни и здоровья военнослужащих, решил вывести наши подразделения из города и перейти к обороне на более выгодные линии. Наши солдаты достойно выполнили свой воинский долг, сделали все возможное, чтобы уничтожить лучшие российские воинские части, нанесли врагу значительные потери в количестве живой силы и техники», — сообщил главком ВСУ.

Он также добавил, что для украинской армии «жизнь военнослужащих — самая высокая ценность», и обещал вернуть Авдеевку.

Об отступлении из Авдеевки еще ранее сообщил командующий оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» Александр Тарнавский.

Бои за город в 15 километрах от Донецка идут с октября 2023 года. По оценкам американской разведки, на момент середины декабря потери России составили около 13 тысяч убитых и раненых, а также больше 220 единиц бронетехники.



Британская разведка утверждает, что под Авдеевкой российские войска несут крупнейшие потери с начала года. Атаки проводят силами бывших заключенных и мобилизованных.

За счет масштабных потерь российская армия вытеснила украинских военных из города.