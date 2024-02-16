Минюст включил в реестр «иностранных агентов» банкира Олега Тинькова

Всем им вменили выступления против войны в Украине, проживание за пределами России, создание и распространение материалов «иностранных агентов», выступления респондентами на площадках «иностранных агентов», а также распространение «недостоверных сведений, направленных на формирование негативного образа Российской Федерации».

Аслана Арцуева обвиняют еще и в том, что он «выступал с призывами к действиям, результаты которых могут привести к нарушению целостности России».

Анне Наринской, помимо всего прочего, вменили «пропаганду ЛГБТ»*.

Единый реестр «иностранных агентов» ведется с 1 декабря 2022 года, на данный момент в нем 769 позиций. По данным «ОВД-Инфо»**, в 2021 году «иноагентами» стали 110 физлиц и проектов, в 2022-м — 188, а в 2023-м — 227. Самые популярные причины включения в реестр — «недостоверная/негативная информация о деятельности госорганов» и «антивоенная позиция».

«Иностранные агенты» должны сдавать отчетность о доходах, указывать маркировку при публикации любого материала или поста. В случае неисполнения данных требований «иноагентов» привлекают к административной ответственности, а при неоднократных административных штрафах может наступить уголовная ответственность.



В январе этого года депутаты Госдумы предложили обязать «иноагентов» отчитываться о доходах и об имуществе членов семьи.

Сегодня в Госдуму внесли законопроект, согласно которому запрещается размещать рекламу на площадках «иноагентов».





