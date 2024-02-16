«Это убийство, и это должны понимать во всем мире»







Местное управление ФСИН сообщило о смерти политика 16 февраля. «В исправительной колонии № 3 осужденный Навальный А.А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного. Причины смерти устанавливаются», — говорится в официальном сообщении.

Адвокат Алексея Навального Леонид Соловьев сообщил, что по решению семьи, он ничего не комментирует. «Адвокат у Алексея был в среду. Все тогда было нормально».



«Никаких подтверждений этого у нас пока нет, — сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш**. — Адвокат Алексея сейчас вылетает в Харп. Как только у нас будет какая-то информация, мы ее сообщим».

По сообщению РБК, Управление СК по Ямалу начало проверку из-за смерти Алексея Навального в колонии № 3 особого режима.

SOTA** публикует видео Алексея Навального по видеосвязи с заседания Ковровского суда, которое проходило вчера.









Также Общественная наблюдательная комиссию ЯНАО сообщила, что у Алексея Навального не было жалоб на здоровье.

«Мы не имеем никаких оснований верить госпропаганде, — заявил Леонид Волков***. — Если это правда, то не „Навальный умер“, а „Путин убил Навального“ и только так. Но я им не верю ни на копейку».



«Навальный сегодня был окончательно убит Путиным», — написал журналист Христо Грозев****, который вместе с самим оппозиционером делал расследование о его отравлении офицерами ФСБ.

«Если это правда, то вне зависимости от формальной причины ответственность за преждевременную смерть несет лично Владимир Путин, сначала санкционировавший отравление Алексея, а затем посадивший его в тюрьму», — считает Михаил Ходорковский**.



Сообщения о смерти Алексея Навального появились во всех мировых СМИ. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что «Алексей Навальный был сильным голосом за свободу и демократию на протяжении многих лет. НАТО и союзники НАТО призывали к его немедленному освобождению на протяжении долгого времени. Наши мысли с его семьей и близкими. Мы продолжаем поддерживать всех, кто поддерживает свободу как это делал Навальный на протяжение многих лет». Он также сообщил, что важно установить все факты, «Россия должна ответить на очень серьезные вопросы».



Юлия Навальная выступила с заявлением на Мюнхенской конференции:









