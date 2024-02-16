NYT: Число потерь России в войне с Украиной — 300 тысяч человек

The New York Times со ссылкой на американского чиновника раскрыл цифру потерь российской армии по оценкам Пентагона. Число погибших оценивают в 60 тысяч человек, еще более 200 тысяч человек получили ранения. При этом издание отмечает, что многих военнослужащих после госпиталя отправляют обратно в зону боевых действий.

О потерях российской армии в 300 тысяч человек в ноябре 2023 года сообщал Генсек НАТО Йенс Столтенберг. По данным британской разведки, количество погибших российских военных еще год назад оценивали 40-60 тысяч человек.



Российские власти и военные ведомства не дают информации о погибших в Украине. В начале полномасштабного вторжения в Украину какая-то информация еще появлялась, но после того, как цифры Минобороны стали сильно расходится с данными из других источников, публикация их прекратилась.



«Медиазона»* и «Русская служба Би-би-си»* собирают информацию в открытых источниках (соцсети, сообщения местных властей, родственников). По состоянию на начало февраля подтверждена гибель 43 460 российских военных.





*Признаны в России «иностранными агентами».

Фото: РБК Украина



