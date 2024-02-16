Участник протестов в Баймаке покончил с собой

По информации канала «Аспекты — Башкортостан», похороны прошли 13 февраля. Следственные органы заявляют, что Байгускаров повесился, родственники считают, что его «прессовали и довели до самоубийства». «Сказали, что довели человека и нет его больше. Позавчера похоронили», — написал брат одного из фигурантов дела о массовых беспорядках, которому удалось связаться с семьей погибшего. По словам родственников, мужчина оставил предсмертную записку, содержание ее неизвестно.

Это уже вторая смерть фигуранта уголовного дела о массовых беспорядках в Баймаке, 6 февраля прошли похороны Рифата Даутова, который скончался после задержания. По словам сестры, Даутов не участвовал в сходе в Баймаке, который разогнали силовики, а только присутствовал рядом с акцией в Уфе 19 января, когда ждал там свою девушку. Подробности смерти мужчины неизвестны. Близкие к силовикам телеграм-каналы опубликовали информацию, что Даутова задержали в состоянии алкогольного опьянения и он умер «от отправления суррогатным алкоголем и сопутствующей сердечной недостаточности». Однако родственники Даутова утверждают, что он вообще не пил.

Еще один задержанный Дим Давлеткильдин после задержания и нескольких суток в СИЗО оказался в больнице в тяжелом состоянии. У Давлеткильдина диагностирован перелом поперечного отростка позвоночника. Как сообщили родственники, выписки из медкарты неукоснительно подтверждают, что Давлеткильдин подвергся жестокому избиению силовиками.

По данным «ОВД-Инфо»*, фигурантами уголовного дела в Башкортостане стали 52 человека. Большинство из них отправили в СИЗО, местонахождение некоторых неизвестно. Людей преследуют по статьям об организации массовых беспорядков, участии в них, а также применении насилия к представителю власти, некоторым вменили сразу несколько статей.

Всего в суды Башкортостана с 15 по 31 января поступило 163 административных дела, из них 123 — по статье о неповиновении полиции, остальные — по организации и участию в несанкционированных публичных мероприятиях.

17 января суд приговорил националиста, защитника Куштау Фаиля Алсынова** к 4 годам колонии общего режима по обвинению в «возбуждении ненависти или вражды». Уголовное дело возбудили по заявлению главы Башкортостана Радия Хабирова. На оглашении приговора в Баймаке, по оценкам местных жителей, собралось около 10 000 человек. Полиция возбудила уголовные дела о массовых беспорядках в отношении участников протестов. В Следственном комитете заявили, что пострадали сотрудники полиции, поэтому в деле появилась статья о «применении насилия в отношении представителей власти».





*Признан в России «иностранным агентом».

**Фаиль Алсынов внесен в список «экстремистов» и «террористов».

