Прокуратура запросила для жителя Курска 7 лет лишения свободы по делу о военных «фейках»

В ходе прений в курском суде сторона обвинения запросила для Евгения Бабина 7 лет лишения свободы по уголовному делу о «фейках» по мотивам политической ненависти. Максимальный срок по данной статье — 10 лет лишения свободы.

Поводом для преследования стал ролик, размещенный 5 марта 2022 года на ютуб-канале с десятью подписчиками. Уже на следующий день было возбуждено уголовное дело, Бабин находился под подпиской о невыезде.

Как пишет «ОВД-Инфо»*, по версии следствия в видео содержатся «фейки» о российской власти и действиях российской армии в Украине. Например, в видео утверждается, что Путин как верховный главнокомандующий использует запрещенное оружие, уничтожает объекты гражданской инфраструктуры в ходе боевых действий на территории Украины и таким образом является террористом, который угрожает миру применением ядерного оружия. Также в ролике рассказывается, что российская армия ведет вооруженные действия против Украины, уничтожая гражданское население, при этом защищает имущество правящего класса, что противоречит присяге, так как она должна защищать страну.

Дело поступило в суд в марте 2023 года и практически через год суд «вышел» на приговор, сторона обвинения настаивает на лишении свободы сроком 7 лет.

В январе Следственный комитет заявил, что с начала действия статьи о военных «фейках» было возбуждено 273 уголовных дела, из них 90 — в 2023 году.





*Признан в России «иностранным агентом».





