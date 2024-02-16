Суд заочно арестовал адвокатов Алексея Навального* Ольгу Михайлову и Александра Федулова

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал адвокатов Алексея Навального Ольгу Михайлову и Александра Федулова по делу об участии в «экстремистском сообществе».

По версии следствия, они, как и находящиеся в СИЗО Вадим Кобзев, Алексей Липцер и Игорь Сергунин, передавали информацию от Навального его сторонникам. Адвокаты настаивают на том, что они выполняли свои профессиональные обязанности — защищали Алексея Навального.



Кобзева, Липцера и Сергунина задержали в сентябре 2023 года, Михайлова в тот момент находилась на отдыхе в Иордании и решила не возвращаться в Россию. Александр Федулов также покинул страну.



Как сообщил корреспондент «Медиазоны»** из зала суда, следствие требовало заочного ареста Ольги Михайловой, так как «есть достаточные основания полагать», что она является участником «экстремистского сообщества» и находясь за границей «продолжает преступную деятельность». Также следователь считает, что адвокат Навального может и из другой страны влиять на следствие, например, уничтожить документы.

На заседании по избранию меры пресечения для Александра Федулова выяснилось, что в материалах дела и против Ольги Михайловой, и против него есть диск с записью конфиденциальной встречи Навального с адвокатами. «Такая беседа не могла в рамках оперативно-розыскных мероприятий попасть к следствию без нарушения адвокатской тайны, которая охраняется законом», — сообщила защитница Федулова.



Судья Наталья Дударь удовлетворила ходатайства следствия и вынесла решение о заочном аресте Михайловой и Федулова.







*Алексей Навальный внесен в список «экстремистов» и «террористов».

**Признана в России «иностранным агентом».

