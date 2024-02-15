В Татарстане почти три тысячи участников войны в Украине пожаловались, что им не выплатили деньги

По информации «Idel.Реалии»*, в 2023 году омбудсмен Татарстана Сария Сабурская получила 2818 жалоб от военных и их родственников, об этом она сообщила на заседании Госсовета республики.

Заявители жаловались на то, что им не выплачивают обещанные при заключении контракта выплаты или компенсации за ранение. Часть жалоб поступила на неоказание надлежащей медицинской помощи.

Родственники мобилизованных обращались к омбудсмену и с просьбой о помощи в поиске военнослужащих, а также о включении найденных в плену военных в списки обмена.

После полномасштабного вторжения России в Украину правительство Татарстана создало батальоны «Алга» и «Тимер». Татарстанские чиновники фактически заманивали «добровольцев» деньгами, которые, как оказалось, по факту не всегда выплачивали.

Заявление омбудсмена Татарстана произошло на фоне публикации видео, в которых военные из республики обвинили чиновников, отправивших в качестве гуманитарной помощи ржавые уазики, в показухе. Как пишет канал «Говорит неМосква», военные заявили, что техника «пригодна только на запчасти», отметив: «От пуль не сдохнешь, от вашей гуманитарки сдохнешь».

Согласно данным «Idel.Реалии», с начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли 10 703 уроженца и жителя Поволжья. Среди них уроженцев Татарстана — 1096 человек. В этом списке представлены только те, чью смерть так или иначе признала российская сторона, родственники погибших или учебные и другие общественные заведения. Реальные цифры могут быть намного больше.





*Признан в России «иностранным агентом.

