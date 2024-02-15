В Свердловской области против священника возбудили уголовное дело за «оправдание терроризма»

Информацию о задержании 31 января основателя внеконфессиональной Христианской обители милосердия Эдуарда Чарова каналу RusNews подтвердила супруга священнослужителя. «В богадельню приехали сотрудники центра «Э» из Екатеринбурга. Моего супруга арестовали за саркастический комментарий в интернете. Дома у меня провели обыск, у мужа обыск не проводили, изъяли планшет. Перепугали стариков и инвалидов», — сообщила женщина.

Поводом для возбуждения уголовного дела стал «саркастический комментарий в интернете», как рассказала супруга Чарова, он «пошутил по поводу чьей-то очередной попытки поджечь военкомат».



Как пишет «ОВД-Инфо»*, в настоящий момент христианский проповедник находится под запретом определенных действий: ему нельзя пользоваться телефоном и интернетом, а также выезжать за пределы района Свердловской области, в котором он проживает.



В апреле 2023 года Эдуарда Чарова уже оштрафовали на 65 тысяч рублей за «возбуждение ненависти» и за «дискредитацию» российской армии — мужчина основал приют для бездомных и пожилых людей, а осенью 2022 года решил превратить приют в убежище для бегущих от мобилизации, сообщив, что все желающие могут прийти и спрятаться от «могилизации».







*Признан в России «иностранным агентом».