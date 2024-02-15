В Белгороде под обстрел попали торговый центр и стадион

UPD: Количество погибших возросло до семи человек. Еще один раненый скончался в больнице — об этом сообщает телеграм-канал Shot со ссылкой на собственный источник.

В результате ракетной атаки по Белгороду погибли шесть человек, в том числе один ребенок, еще 18 человек получили ранения, пятеро из них дети.



Под ракетный удар попал торговый центр в южной части города и стадион. Как пишет белгородский канал «Пепел», в момент обстрела на стадионе погибли женщина и грудной ребенок, с которым она вышла на прогулку.

По словам губернатора Гладкова, в городе в семи частных домах произошли разрушения: выбиты окна, повреждена кровля. В пяти многоквартирных домах в нескольких квартирах выбиты окна, пять автомобилей повреждены осколками. Осколками поврежден один магазин, также осколки упали территории одного из промышленных предприятий. В селе Шагаровка есть разрушения в двух частных домах, поврежден один автомобиль.⠀







Минобороны РФ сообщили, что сбили над городом 14 снарядов залпового огня RM-70 «Вампир».



За несколько часов до обстрела Белгорода российские войска нанесли массированный ракетный удар по территориям Украины. Во Львове в результате попадания в 18 домах взрывной волной выбило окна, пострадали здания двух школ и детского сада. Трое жителей получили ранения. В Запорожской области пострадали четыре человека. Есть разрушения в Днепропетровской и Херсонской областях. ВСУ сообщили, что российские военные атаковали территории Украины 26 ракетами различных типов, как утверждается, удалось сбить 13 ракет.







Фото: ТГ канал губернатора Гладкова, РИА Новости

