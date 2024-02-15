Российские суды выносят приговоры за поджог военкоматов после указаний «силовиков», квалифицируя это как теракт

67-летнюю Жумангул Курбанову признали виновной по статье о теракте за поджог военкомата. По ее словам, с июня 2023 года ей стали поступать звонки от неизвестных, представившихся сотрудниками правоохранительных органов, которые убедили пенсионерку взять кредиты на сумму около 200 тысяч рублей. В качестве условия возврата денег ей назвали поджог здания, в котором скрываются преступники. Пенсионерка утверждает, что не знала, что речь шла о военном комиссариате.

У обвинения была своя версия: 1 августа 2023 года неизвестный предложил Курбановой поджечь военкомат за 50 тысяч рублей, после ее согласия прислал инструкции по изготовлению коктейля Молотова, а также деньги на покупку компонентов для зажигательной смеси. Пенсионерка приехала по указанному адресу и подожгла дверь, после чего позвонила куратору и отчиталась. Прокуратура запрашивала для Курбановой 12 лет лишения свободы, суд назначил 10 лет.

С 29 июля по 2 августа 2023 года военкоматы в России пытались поджечь 28 раз, из них 9 поджогов пришлись на 1 августа. Все обвиняемые рассказывают одну и ту же историю: позвонили мошенники, представились сотрудниками силовых ведомств, заставили взять кредит, а потом, чтобы помочь наказать преступную группу, назвали адрес, по которому нужно было приехать и поджечь здание. СК признает, что люди выполнили указания мошенников, однако квалифицирует эти действия как теракт, а подследственных включают в список «террористов» и «экстремистов».



Издание «Люди Байкала» сообщило о пенсионерке и бульдозеристе из Улан-Удэ, которые попали в похожую схему и получили обвинение в теракте. Росфинмониторинг внес их в реестр «террористов и экстремистов», им заблокировали все счета, пенсионерка Людмила Токарева умерла во время следствия. Правозащитники называют практику включения в перечень «гражданской казнью» — человек ещё до решения суда становится бесправен.



В проекте «Зона солидарности» считают, что прокатившиеся по стране поджоги военкоматов нельзя считать терроризмом. По их мнению, «обязательный и один из основных квалифицирующих признаков „терроризма“ — „устрашение населения“ отсутствует», в некоторых случаях люди поджигали здания, которые вообще же не функционировали.



Следствие идет по двум схемам: либо поджоги сразу квалифицируются, как теракты, либо сначала расследуют как порчу имущества, а потом уже как терроризм. Именно так шло следствие по пенсионерке из Санкт-Петербурга: сначала она возместила ущерб в 90 тысяч рублей, а потом получила 10 лет за теракт. После серийных поджогов военкоматов в результате действий мошенников обвинения практически во всех случаях сводятся к терроризму, хотя до лета прошлого года иногда даже тем, кто поджигал военкоматы по идейным соображениям, выносили приговор по более мягким статьям.



«Люди Байкала» приводят пример Дениса Сердюка, который в феврале 2023 года получил четыре года колонии за то, что бросил в окно военкомата в Волгограде бутылку с зажигательной смесью. Его судили по статьям о поджоге и хулиганстве.

Пенсионеры довольно легкая добыча не только для мошенников, но и для следствия. «Как правило, на уловки „мошенников“ попадают те, кто доверчив к представителям власти/силовикам. Поэтому после задержания они продолжают верить и идти на поводу у следователя, которому явно не нужно лишние внимание к делу», — объясняет адвокат Евгений Смирнов, отмечая, что ему неизвестно ни одного случая обращений по таким делам к правозащитникам. О доказанном «терроризме» они, как правило, узнают уже на суде. «Я признаю честно, что я совершила, но я не террористка! Я не хотела вредить и не хотела убивать кого-то, я хотела, чтобы мошенников посадили, чтобы больше люди не страдали. Вот моя правда», — сообщила пенсионерка Жумангул Курбанова в суде.

