В Забайкалье военнослужащего приговорили 2,2 годам колонии-поселения за отказ воевать в Украине

Борзинский гарнизонный суд признал военнослужащего Алексея Климова виновным в неисполнении приказа в период вооруженного конфликта. Наказание по данной статье — от двух до трех лет лишения свободы, Климову назначили 2 года и 2 месяца колонии-поселения.

Как сообщила пресс-служба 2-го Восточного окружного суда, «военнослужащий, не имея каких-либо препятствий, устно, а затем письменно отказался от участия в боевых действиях» и не захотел ехать в «служебную командировку для выполнения боевых и специальных задач в соответствии с доведенным до него боевым распоряжением и приказом командира воинской части».



По информации канала «Сибирский экспресс», в 2023-2024 годах в Борзинский гарнизонный суд поступило уже 14 дел об отказе исполнять приказы в период боевых действий. Как минимум по пяти из них военнослужащих приговорили к двум годам колонии-поселения.

Издание отмечает, что по статье о неисполнении приказа тем, кто отказывается воевать, дают меньшие сроки, чем за самовольное оставление части, где предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.

По данным «Медиазоны»*, в прошлом году в военные суды поступило 5024 дела о самовольном оставлении части и 421 дело по статье о неисполнении приказа.



* Признана в России

«иностранным агентом».