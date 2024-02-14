Алексея Навального* отправили в ШИЗО в 27-й раз

Сотрудники исправительной колонии № 3 на Ямале отправили оппозиционера Алексея Навального в штрафной изолятор еще на 15 суток. 11 февраля он вышел после очередного наказания, а через три дня получил новое. Об этом сообщили соратники политика. Что стало поводом для взыскания на этот раз, неизвестно

С августа 2022 года это уже 27-й раз, когда Навального отправляют в ШИЗО. С учетом нынешнего раза он проведет в штрафных изоляторах 308 дней.



В колонию в Харпе оппозиционера этапировали в конце 2023 года, до этого он находился в исправительном учреждении во Владимирской области. С 6 декабря Навального перестали подключать из колонии к судебным заседаниям, а защите и родственникам около 20 суток не говорили о его местоположении. Только 25 декабря стало известно, что он находится в ИК-3 на Ямале.



Уже 9 января Навального отправили в ШИЗО в новой колонии из-за того, что он «отказался представиться по форме». Впоследствии его отправляли по таким основаниям, как расстегнутая пуговица, несвоевременное умывание или не заведенные за спину руки.



В августе 2023 года Алексея Навального приговорили к 19 годам колонии особого режима по делу о создании «экстремистского сообщества».







*Алексей Навальный внесен в список «экстремистов» и «террористов».