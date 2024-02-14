За 715 дней войны в Украине погибло 600 военнослужащих из Белгородской области

Белгородский канал «Пепел» сообщил, что по состоянию на 9 февраля в Украине погибло 600 военнослужащих из Белгородской области и 98 мирных жителей в самой области. Месяцем ранее сообщалось о 572 погибших военнослужащих из региона.

Данные собраны из социальных сетей, с сайтов общественных организаций, госорганов и СМИ. В исследование включены только те погибшие, принадлежность которых к Белгородской области удалось достоверно подтвердить: они либо родились в регионе, либо жили и похоронены на его территории. «Среди них есть мобилизованные, наемники, кадровые военные, добровольцы и заключенные. У каждого из них своя история жизни и гибели, но все они одинаково мертвы», — отмечают журналисты.



Потери в Украине уже намного превосходят потери во всех предыдущих военных конфликтах. «Во время войны в Афганистане, которая длилась 10 лет, погибло 80 жителей Белгородской области, за первую и вторую чеченские войны, которые в общей сложности шли 12 лет, по данным Минобороны РФ, погибло 118 военнослужащих (по другим оценкам, погибло 180 человек)», — указано в исследовании.



Средний возраст погибших военнослужащих — 33,5 года, самому молодому было 18,5 лет, самому пожилому — 66 лет. 43 человека из собранного списка родились и умерли при Путине, пятеро из них погибли в этом году.



«Пепел» также рассказал, как в Шебекино открыли мемориальную стелу насильнику и убийце, который завербовался на войну из колонии и погиб в Украине.



31-летний Николай Шевчук в 2013 году был приговорен к 15 годам колонии строгого режима за изнасилование с угрозой убийства, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека, и серию краж. В 2020 году он подавал прошение о смягчении приговора, в котором ему было отказано.

Во время войны Шевчук завербовался в ЧВК «Вагнер» из колонии и погиб под Бахмутом 17 января 2023 года. А спустя год в Шебекино в честь Шевчука открыли мемориальную стелу.