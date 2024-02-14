В Нижнем Новгороде задержали активиста, которого обвиняют в «участии в деятельности экстремистской организации»

Видео задержания Михаила Шарыгина опубликовал связанный с силовиками канал «Оперативные сводки». По его версии, Шарыгин «по указанию руководства антироссийских центров из-за рубежа» вовлекал жителей региона в деятельность «Штаба Навального»* для «дестабилизации общественно-политической обстановки» перед президентскими выборами в марте.

В отношении активиста возбудили уголовное дело об «участии в деятельности экстремистской организации». Ему грозит штраф от 300 до 600 тысяч рублей или лишение свободы на срок от двух до шести лет. В ходе обысков у Шарыгина якобы нашли «экстремистскую символику движений ФБК** и штабов Навального», а также 10 тысяч долларов.

Как утверждает SOTA***, к штабу Навального в Нижнем Новгороде Шарыгин не имел никакого отношения, при этом в 2020 году баллотировался в гордуму от партии «Яблоко».

В 2020 году на активиста уже заводили уголовное дело по статье об «оправдании терроризма», поводом стали комментарии в соцсетях на местную тему о действиях застройщика, который поставил огромный забор на территории, перегородив дорогу. Шарыгин написал, что жители хотят взорвать этот забор.



С осени прошлого года силовики задерживают жителей различных регионов России по обвинению в «финансировании экстремизма» за донаты ФБК, отправленные еще в 2021 году.

В сентябре 2023 года в нескольких регионах России прошли обыски у подозреваемых по делам о донатах. Некоторых обвиняемых отправили в СИЗО, они находятся под следствием.

В январе этого года за донат ФБК в СИЗО оказались юрист из Вологды и житель Саратовской области. В феврале Сыктывкарский городской суд приговорил 37-летнего Вячеслава Герцберга к штрафу в 300 тысяч рублей из-за доната ФБК.







*Внесен в список «террористов» и «экстремистов».

**ФБК российские власти считают «экстремистской организацией», ее деятельность запрещена.

***Признана в России «иностранным агентом».





