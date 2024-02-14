Мобилизованного из Удмуртии отказывались комиссовать, несмотря на несколько инсультов

По информации канала «Удмуртия против коррупции», жителя республики мобилизовали в сентябре 2022 года на военную службу, несмотря на хроническое заболевание, согласно этому диагнозу его должны были признать негодным. Более того, его отправили в Украину, на передовой он перенес несколько инсультов.

При этом военно-врачебная комиссия признала мужчину ограниченно годным и не позволила комиссовать, отказав ему в досрочном увольнении со службы. Несмотря на то, что решение «ограниченно годный» не подразумевает нахождения в зоне боевых действий, ему отказали в переводе из Украины.



После обращений в различные инстанции мобилизованный добился через Уполномоченного по правам человека решения прокуратуры об увольнении по состоянию здоровья.



10 февраля глава Российской академии наук Геннадий Красников, говоря о новых медицинских технологиях, сообщил РИА Новости, что почти всех раненых бойцов после госпиталя возвращают в зону боевых действий.



«Хотел бы отметить тоже уникальный показатель — там, где идет дефект конечности или идет ампутация, современные технологии позволяют, и сегодня это уже факт, 80% среди ампутированных — идет возвращение тоже на поле боя», — сказал Красников.