ВСУ заявили, что потопили российский десантный корабль «Цезарь Куников»





Генштаб ВСУ объявил, что совместно с Главным управлением разведки в Черном море уничтожили большой десантный корабль «Цезарь Куников». «В момент поражения он находился в территориальных водах Украины близ Алупки», — говорится в сообщении. ГУР опубликовал видео атаки беспилотными морскими дронами Magura V5.

Российские военные ситуацию не комментируют, Минобороны сообщило только о шести сбитых над акваторией Черного моря беспилотниках. Однако об ударе по кораблю сообщил близкий к Минобороны телеграм-канал «Рыбарь». «Удар наносился безэкипажными кораблями, а координацию и наведение, как и прежде, осуществляла беспилотная разведывательная авиация НАТО», — сообщил канал.

Это уже вторая атака ВСУ на БДК «Цезарь Куников». Первый раз корабль попал под ракетный удар в порту Бердянска через месяц после полномасштабного вторжения в Украину. Тогда судно получило повреждения и было восстановлено.



По информации «Агентства», всего ВСУ удалось потопить и уничтожить шесть больших российских кораблей. Помимо «Цезаря Куникова» и «Саратова», это ракетный крейсер «Москва», буксир «Василий Бех», БДК «Минск» и БДК «Новочеркасск».

«Цезарь Куников» — один из семи больших десантных кораблей, которые были в составе Черноморского флота в начале войны в Украине. Судно длиной 112,5 метров и шириной 15 метров могло использоваться для постановки минных ограждений или доставки военной техники. Экипаж состоит из 87 человек.



Если атака действительно потопила судно, то на плаву осталось только четыре больших десантных корабля.

Как подсчитал Bild, за время войны российский флот потерял как минимум 13 кораблей, включая флагман флота ракетный крейсер «Москва». Ранее Bloomberg сообщал, что Россия начала выводить корабли из Крыма.



