Санкции США в отношении перевозок российской нефти начали работать

Как пишет Bloomberg, два десятка из 50 танкеров, попавших под санкции США с октября прошлого года, прекратили транспортировку российской нефти. Только 18 танкеров смогли загрузиться, еще один перевозит сырье, загруженное до введения санкций. При этом Минфин США вводит ограничения пакетами, так что в дальнейшем прогнозируется вывод из перевозок еще большего числа судов.

За последние два месяца 14 танкеров, которые перевозили нефть сорта Sokol в Индию, не достигли пунктов назначения — почти половина развернулась. Однако из них только три судна попали под санкции.



Более года назад страны G7, ЕС и Австралия ввели потолок цен на российское сырье в размере 60 долларов за баррель, однако российские компании стали использовать для перевозок «теневой флот»: старые танкеры, которые отключают системы навигации и слежения. Этого оказалось недостаточно для стабильных перевозок, поэтому попадание под санкции нефтяного флота существенно влияют на способность России экспортировать нефть.



По информации Bloomberg, семь танкеров простаивали еще до введения санкций. 24 подсанкционных танкера принадлежат подконтрольной «Совкомфлоту» компании SUN Ship Management D Ltd, еще 18 — компании из ОАЭ Hennesea Holdings Ltd. Последним в списки попал танкер NS Leader «Совкомфлота» — в тот же день он развернулся у берегов Португалии и направился в российский порт на Балтике.



Исполняющий обязанности помощника министра финансов США по вопросам экономической политики Эрик Ван Ностранд заявил, что введенные ограничения «достигают» своих целей: Россия лишается прибыли от торговли энергоресурсами, необходимой для ведения войны в Украине, и способствуют стабильности энергетических рынков.

