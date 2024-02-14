Юристу Михаилу Беньяшу* отказали в расследовании нарушений на выборах, потому что он «иноагент»

В декабре 2023 года юрист Михаил Беньяш и его команда отправили в прокуратуры 20 регионов более двухсот жалоб о неправильном заверении итоговых протоколов голосования. В рассмотрении жалоб было отказано, так как юрист был внесен в реестр «иноагентов».

Самым ярким, по словам Беньяша, стал ответ из Екатеринбурга, где сразу два прокурора решили, что раз «иноагенты» не имеют права «вмешиваться в выборы», то на их заявления о нарушениях тоже не нужно не реагировать.

«Закон «О контроле за иноагентами» запрещает иноагентам принимать участие в избирательных кампаниях в «иной форме», сообщил заместитель прокурора Октябрьского района города Екатеринбурга. По этой причине, продолжает он, состава правонарушения нет. Состава нет не потому, что правонарушения не было, а потому что заявитель не тот. Был бы другой — возбудили. А этот не подходит. Давайте другого», — рассказал в своем телеграм-канале Михаил Беньяш.



Юрист считает, что это может быть «эксцесс исполнителя» на местах, при котором «откровенно глупый заместитель прокурора составил откровенно глупый документ, а прокурор его подмахнул». Но в любом случае прокуроры уловили общий тренд борьбы с «иноагентами». «Решение может и глупое, но политически верное. А за верность не наказывают», — сообщил Беньяш SOTA*.



Михаил Беньяш — юрист, бывший адвокат. Защищал участников протестных акций, оппозиционеров, правозащитников, а после вторжения РФ в Украину — тех, кто отказался воевать. В феврале 2023 года юрист был оштрафован за «дискредитацию российской армии», получил статус «иноагента» и был лишен адвокатского статуса.







*Признана в России «иностранным агентом».

