Законопроект о выделении военной помощи Украине и Израилю прошел голосование в Сенате США

Сенат принял долгожданный пакет внешней помощи Украине и Израилю, обеспечив двухпартийное одобрение закона после месяцев переговоров и ожесточенных споров. Однако в Палате представителей, куда документ поступил на дальнейшее рассмотрение, опять возникли жаркие споры.

Как пишет The New York Times, в сенате за принятие пакета помощи в 95 млрд долларов проголосовало 70 сенаторов при пороге в 60 голосов. Эта мера позволит выделить Киеву 60,1 млрд долларов, общий объем американских инвестиций в военные действия превысит 170 млрд долларов. 14,1 млрд долларов будут направлены на войну Израиля с ХАМАС и почти 10 млрд долларов — на гуманитарную помощь гражданскому населению в зонах конфликта, включая палестинцев в Газе.



В Сенате одобрение высказали 22 республиканца и почти все демократы, это на пять человек больше, чем на предыдущем голосовании. Остальные члены республиканской партии выступили против продолжения финансирования борьбы иностранного государства за защиту своего суверенитета без предварительного пресечения притока мигрантов в США через границу с Мексикой.



По информации издания, враждебное отношение республиканцев к законопроекту подстегивалось Дональдом Трампом, который призывал сенаторов отклонить предыдущую версию, включавшую двухпартийное соглашение о безопасности границ, и спикером Майком Джонсоном. «Республиканцы Палаты представителей с самого начала обсуждений четко заявили, что любой так называемый дополнительный закон о национальной безопасности должен признавать, что национальная безопасность начинается на нашей собственной границе», — сказал Джонсон в своем заявлении в понедельник вечером.



«Если мы хотим, чтобы мир оставался безопасным местом для свободы, для демократических принципов, для нашего будущего процветания, то Америка должна быть лидером — и этим законопроектом Сенат заявляет, что американское лидерство не дрогнет, не дрогнет и не потерпит неудачу», — заявил после голосования сенатор и лидер большинства Чак Шумер.

В Сенате республиканцы сначала согласовали включение в законопроект вопроса об американо-мексиканской границе, затем отказались обсуждать в таком варианте, после чего проект вынесли в усеченном варианте, без вопроса границы с Мексикой. Сейчас ситуация повторяется в Палате представителей.