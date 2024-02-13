В Омске к пяти годам колонии приговорили мобилизованного, который не хотел ехать в Украину убивать людей

Омский гарнизонный суд приговорил мобилизованного Владислава Креника к пяти годам колонии-поселения по делу о самовольном оставлении части. Подсудимый виновным себя не признал, так как хотел проходить альтернативную военную службу.

По информации канала «Говорит НеМосква», Креник был призван на военную службу в ходе мобилизации в войсковую часть в Омске, где служил поваром. В начале 2022 года он узнал о том, что его подразделение отправляется на войну с Украиной, и обратился с рапортом к командиру, в котором написал, что имеет пацифистские убеждения и не хочет убивать людей. Креник попросил перевести его на альтернативную военную службу, однако получил отказ.

Еще до службы в армии у Креника было заболевание спины, но его признали годным к военной службе с незначительными ограничениями. Во время службы боли усилились, ему выписали обезболивающие. Однако это тоже не стало аргументом для командования части.

Когда командир роты потребовал у Креника военный билет для закрепления за ним оружия, мужчина понял, что скоро его направят в зону военных действий, не решив вопрос о переходе на альтернативную службу, самовольно покинул часть и вернулся домой. Там военнослужащий пытался покончить с собой, а потом попал на лечение в психиатрическую больницу.

При задержании Креник заявил, что не собирался уклоняться от службы, а планировал добиться перевода на альтернативную службу. Для этого он обращался в различные инстанции, в том числе в прокуратуру и к уполномоченному по правам человека.

Изначально мобилизованному вменяли статью о дезертирстве, но позже обвинение переквалифицировали на более мягкое, приняв во внимание психологическое состояние мужчины. Санкции по вменяемой статье — от пяти до десяти лет лишения свободы