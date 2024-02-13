В Госдуме планируют лишать статуса адвоката тех, кто уехал из страны

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять во втором и третьем чтениях поправки к проекту об изменениях в Закон об адвокатской деятельности. Инициатива правительства вводит Единый госреестр адвокатов, закрепляет ограничения для адвокатского запроса, а также расширяет перечень причин для прекращения адвокатского статуса.

После обсуждения законопроекта в первом чтении законодатели дополнили нормы о прекращении адвокатского статуса. Он будет прекращаться, если адвокат выехал на постоянное место жительства или на срок больше года за пределы России. Исключение составят случаи, когда адвокат уехал на лечение или обучение либо сопровождает своих родственников в командировке. Также прекращение адвокатского статуса возможно по решению Совета адвокатской палаты, если человек предоставил недостоверные сведения о себе в квалификационную комиссии или исполнял ненадлежащим образом свои профессиональные обязанности.



Как отмечает Sota*, по планам Минюста, при получении сведений об уехавшем на долгий срок адвокате палата должна возбудить дисциплинарное производство. Если факты подтвердятся, а уважительных причин для отъезда не найдется, адвоката лишат статуса. Согласно поправкам, решение о прекращении статуса будет сразу принимать совет палаты — без разбирательства в квалификационной комиссии.



«Для адвоката лишение статуса фактически означает потерю профессии», — прокомментировала «Агентству» новые поправки юрист «Мемориала»** Александра Баева. При этом на тех, кто уже находится за границей, эти изменения, как считают юристы, не повлияют, так как им не приходится нигде предъявлять статус адвоката при дистанционной работе.

Поправки пока не появились в базе законопроектов, но, по сообщению «Коммерсанта», о них говорится на сайте Федеральной палаты адвокатов.



Законопроект об изменениях в Закон об адвокатской деятельности пока приняли только в первом чтении в апреле 2023 года. В декабре прошлого года инициативу Минюста поддержало правительство.



*

Признана в России «иностранным агентом».

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«Мемориал» объявлен в России «иностранным агентом» и ликвидирован по решению суда.