МВД объявило в розыск премьер-министра Эстонии, министров Литвы, Латвии и Польши, а также 67 депутатов Сейма Латвии

«Медиазона»* скачала всю публичную базу розыска с сайта МВД, около 100 тысяч карточек, и обнаружила, что в розыск попали первые лица, министры, депутаты, мэры городов Польши и Прибалтики.

В розыск объявили премьер-министра Эстонии Каю Каллас и министра культуры Литвы Симонаса Кайриса, министра сельского хозяйства Латвии Армандса Краузе, министра финансов Арвила Ашераденса, министра юстиции Инесе Либиня-Эгнере, экс-министра МВД Латвии Марию Голубеву и 67 депутатов Сейма Латвии.



В картотеке не указано, по какой статье разыскивают людей. Однако ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал проверить действия властей Эстонии в связи со сносом памятника в виде танка Т-34 в эстонском городе Нарва.



Скорее всего к бывшему министру МВД Латвии Марии Голубевой и депутатам Сейма аналогичные претензии по сносу советских памятников. Как пишет «Медиазона», подавляющее большинство депутатов латвийского Сейма проголосовали в мае 2022 года за денонсацию договора с Россией о сохранности советских памятников, после чего было снесено несколько монументов. Мария Голубева в это время была действующим министром МВД и объявлена в розыск именно в этом статусе.

В Кремле прокомментировали объявление в розыск европейских политиков. «Это люди, которые ответственны за решения, которые фактически надругались над исторической памятью. И это те люди, которые предпринимают враждебные действия по отношению и к исторической памяти, и к нашей стране», — сообщил Дмитрий Песков радиостанции «Маяк».



Среди тех, кого ищет российская полиция, также оказались замминистра госактивов Польши Кароль Рабенда, мэр литовской Клайпеды Арвидас Вайткус, мэр польского города Валбжих Роман Шелемей, а также несколько десятков депутатов городских советов стран Восточной Европы.







* Признана в России

«иностранным агентом».