Апелляционный суд ужесточил приговор социологу Борису Кагарлицкому* по делу об оправдании терроризма







Апелляционный военный суд ужесточил приговор социологу и главному редактору журнала «Рабкор» Борису Кагарлицкому, вместо штрафа в 600 тысяч рублей ему назначили пять лет колонии общего режима.

12 декабря 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Верховном суде Коми назначил социологу штраф по делу об оправдании терроризма в интернете.



Поводом для уголовного преследования стало видео на ютуб-канале «Рабкора» от 19 октября 2022 года под названием «Взрывное поздравление кота Мостика, Нервные люди и события, Удары по инфраструктуре». В нем рассказывалось о взрыве Крымского моста, позднее ролик удалили. Российские власти квалифицировали атаку Крымского моста как теракт.

Суд в Сыктывкаре арестовал Кагарлицкого 26 июля прошлого года. Все время следствия он находился в СИЗО, но в день приговора был освобожден в зале суда. Прокуратура обжаловала приговор, так как посчитала наказание «несправедливым из-за своей чрезмерной мягкости». Обвинение утверждало, что суд не учел характер общественной опасности преступления.







В интервью RusNews перед заседанием апелляционной инстанции Борис Кагарлицкий сообщил, что прокуратура мотивировала свое требование тем, что он не сможет оплатить штраф, так как против него якобы возбуждено дело о личном банкротстве. «Естественно, никакого личного банкротства не было. Да, действительно пытались организовать — не смогли. Ну и вообще, я вот штраф не смогу заплатить, а раз он не заплатит штраф, не сможет расплатиться, то и его надо сажать. Так вот, штраф мы заплатили» — сообщил Борис Кагарлицкий. Через час суд апелляционной инстанции вынес новый приговор — заменить штраф на пять лет колонии.

Борис Кагарлицкий — социолог, публицист, преподаватель Московской высшей школы социальных и экономических наук и главный редактор журнала «Рабкор».







*Признан в России «иностранным агентом», внесен в список «террористов» и «экстремистов».

Фото: pnzgu.ru