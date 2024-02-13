Госдума собирается внести изменения в закон о «нежелательных» организациях

В Госдуме предлагают внести изменения в законодательство, чтобы признавать «нежелательными» не только неправительственные организации, но и те, где учредителем или участником выступает другое государство.



Как указано в пояснительной записке, законопроект «разработан в целях минимизации деструктивного влияния на социальные и политические институты российского общества».

Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России считает, что поправки направлены против «деятельности, представляющей угрозу безопасности страны». По мнению депутатов, угрозу безопасности страны представляют требования принятия антироссийских санкций и вмешательство в российские выборы.

Адвокат Иван Павлов рассказал «Дождю»*, что принятие законопроекта может привести к запрету ряда СМИ, работающих для аудитории в России. «Нежелательными» могут быть признаны, в частности, «Радио Свобода»**, ВВС** и Deutsche Welle**.

С 2015 года «нежелательными» могут признать иностранные или международные неправительственные организации, которые, по мнению властей, представляют «угрозу основам конституционного строя Российской Федерации, обороноспособности страны или безопасности государства». Таким организациям запрещено вести деятельность на территории страны. На данный момент в реестре более 135 позиций. 12 февраля Минюст внес в реестр Article 19, которая базируется в Лондоне, работая по всему миру как организация, выступающая за свободу выражения мнений — «чтобы все люди осознавали силу своего голоса». Одна из главных задач организации — помогать независимым журналистам и гражданским активистам по всему миру.



С 2021 года «нежелательными» признаются также организации, которые сотрудничают с уже признанными «нежелательными». Участие в деятельности «нежелательной организации» карается административной ответственностью в виде штрафа от 5000 до 15000 рублей. В случае повторного нарушения в течение года после первого штрафа за участие в деятельности «нежелательной организации» наступает уголовная ответственность, начиная от штрафов от 300 до 500 тысяч рублей до лишения свободы от одного года до четырех лет. Причем это распространяется и на участие в деятельности за пределами России.







*Признан в России «иностранным агентом» и «нежелательной» организацией.

**Признаны в России «иностранными агентами».

