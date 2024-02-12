Бескомпромиссный президент. В Финляндии на президентских выборах победил правоцентрист Александр Стубб



Во втором туре президентских выборов в Финляндии победил правоцентрист, бывший премьер-министр Александр Стубб, он набрал 51,7% голосов избирателей. У его соперника экс-главы МИДа Пекки Хаависто 48,3% голосов.

Все основные кандидаты на финских президентских выборах поддерживали Украину, однако 55-летний Стубб занимает самую жесткую позицию по отношению к России, с которой страна имеет протяженную сухопутную границу. Он обещал запретить возможность иметь одновременно финское и российское гражданства.

После подсчета голосов на пресс-конференции Александр Стубб заявил, что вступление в НАТО стало для его страны «решенным делом», как только Владимир Путин начал полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года. Финляндия вступила в НАТО в апреле прошлого года.

Стубб подчеркнул, что не настроен на какой-либо политический диалог с соседней страной, пока Россия ведет агрессивную войну против Украины. «Я не вижу какого-либо общения с Путиным или с российским политическим руководством в ближайшем будущем. Мы все хотим найти путь к миру, но мне кажется, что сейчас этот путь возможен только через поле боя», — цитирует его BBC.

Финляндия закрыла все пропускные пункты на границе с Россией в конце прошлого года, данное решение постоянно продлевается, последний раз — до конца апреля. Как заявили официальные лица, это связано с наплывом на финские КПП беженцев, которых пропускают российские пограничники.

Фото: AFP 2024 / VESA MOILANEN