В Госдуме предлагают отметить в школах день начала войны в Украине

Зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила 24 февраля отметить в российских школах годовщину войны в Украине. С таким предложением она обратилась к министру образования Сергею Кравцову.

«В условиях гибридной войны коллективного Запада особое внимание необходимо сосредоточить на образовании и воспитании обучающихся в школах в духе патриотизма и любви к Отечеству», — сообщила Лантратова. И добавила, что в медиапространстве недостаточно материалов, освещающих «специальную военную операцию» с патриотической точки зрения, при этом страны «коллективного Запада» активно распространяют «дезинформацию и фальсификации» о событиях войны.

Лантратова предлагает провести «общешкольные мероприятия» под условным названием «день начала СВО», на которых школьникам расскажут о причинах и целях «специальной военной операции». Учитывая, что «цели» все время меняются и никак не могут быть достигнуты, непонятно, как о них можно внятно рассказать. Для этого депутатка предлагает привлечь «ветеранов, которые могли бы продемонстрировать личный пример героического поведения и патриотического воспитания».



С «ветеранами», которые должны прийти в школу и рассказать о патриотизме, последнее время происходят странные вещи с обратным эффектом. Так, по информации издания «Люди Байкала» в феврале в одну из школ Улан-Удэ на «урок мужества» пришли участники войны в Украине. Что они рассказали школьникам, неизвестно, однако на общей фотографии у школьников в руках подаренный «ветеранами» флаг ЧВК «Вагнер» с надписью «Ничего личного, нам заплатили».





