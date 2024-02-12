В Новосибирске прапорщик ушел со службы из-за снижения выплат и получил 6 лет колонии

Новосибирский гарнизонный военный суд признал прапорщика Виктора Покусина виновным в дезертирстве в период мобилизации. По информации канала «Сибирский экспресс», в сентябре 2022 года, вскоре после объявления мобилизации, Покусин, который с 2013 года служил в армии по контракту, не пришел на службу. Военная полиция задержала его уже через четыре дня. На прапорщика завели уголовное дело об оставлении части в период мобилизации сроком менее 10 дней. Он признал вину, и суд приговорил его к году условно. «При назначении Покусину наказания суд учитывает, что подсудимый, в связи с лишением его отца и матери родительских прав, с четырех лет воспитывался в детском доме, а с десятилетнего возраста — в приемной семье, ранее ни в чем предосудительном замечен не был, вину свою признал полностью и чистосердечно раскаялся в содеянном», — указано в решении суда.

Покусин продолжил службу после решения суда, но «начал получать денежное довольствие в меньшем размере». Как сказано в решении суда, прапорщик «ожидал окончания действия контракта о прохождении военной службы, так как не видел будущего, связанного с ее прохождением».

В июне 2023 года он уехал в Алтайский край, менял телефоны и сим-карты, жил в гостиницах и на съемных квартирах. Военного задержали в одном из отелей Новоалтайска. Следствие выяснило, что Покусин говорил и писал знакомым и сестре, что больше не хочет служить. Однако в суде сам военнослужащий отрицал желание «вовсе уклониться от прохождения военной службы» и утверждал, что собирался вернуться в часть.

Суд по совокупности с прошлым приговором дал мужчине 6 лет колонии строгого режима.



За год после объявления мобилизации в сентябре 2022 года в суды поступило коло 3 тысяч дел о самовольном оставлении части, неисполнении приказа, дезертирстве и других преступлениях против службы.



В 2023 году, согласно исследованию «Медиазоны»*, в суды поступило 5 024 дела по ст. 337 УК РФ о самовольном оставлении части и 421 дело по ст. 332 УК о неисполнении приказа.







*Признана в России «иностранным агентом».