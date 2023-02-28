Минобороны подтвердило атаку беспилотника в Адыгее

Минобороны подтвердило атаку беспилотников в Адыгее и Краснодарском крае. По версии ведомства, их планировали использовать для ударов по гражданской инфраструктуре, но подразделения радиоэлектронной борьбы подавили угрозу.

При этом Минобороны не стало комментировать три найденных дрона в Белгороде, один из которых залетел в квартиру. Сообщалось о беспилотниках в Брянской области, Подмосковье. Пожар произошел предположительно из-за дрона на нефтебазе в Туапсе.

В Санкт-Петербурге закрывали небо для гражданских самолетов: причиной назвали неопознанный летательный объект. Но в министерстве сказали, что это были учения сил ПВО.