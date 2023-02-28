В Подмосковье упал беспилотник рядом со станцией «Газпрома»

Беспилотник UJ-22 Airborne упал в Подмосковье недалеко от объекта «Газпрома»‎. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, жертв и разрушений нет.

О падении беспилотника сообщили 112 и Shot. Аппарат обнаружили в 10 метрах от забора газовой компрессорной станции в Коломенском районе. По информации Shot, подобные аппараты производит Ukrjet. Причиной аварии могло стать закончившееся топливо.

Воробьев уточнил, что разрушений нет.