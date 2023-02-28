В Подмосковье упал беспилотник рядом со станцией «Газпрома»

Беспилотник UJ-22 Airborne упал в Подмосковье недалеко от объекта «Газпрома». По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, жертв и разрушений нет.
О падении беспилотника сообщили 112 и Shot. Аппарат обнаружили в 10 метрах от забора газовой компрессорной станции в Коломенском районе. По информации Shot, подобные аппараты производит Ukrjet. Причиной аварии могло стать закончившееся топливо.
Воробьев уточнил, что разрушений нет.«Это произошло вблизи деревни Губастово, целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, он не пострадал. Жертв и разрушений на земле нет. ФСБ и другие компетентные органы занимаются ситуацией, безопасности жителей ничего не угрожает», — сказал Воробьев.
Фото: Shot