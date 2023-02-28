В Иране расследуют сообщения об отравлении школьниц, участвовавших в протестах

The Guardian сообщила, что в Иране власти подтвердили отравление нескольких школьниц. Экстраординарного лечения им не требуется, добавили в министерстве образования. Правозащитники считают, что их отравили из-за участия в протестах, и требуют международного расследования.

Мотивом отравлений замминистра образования страны Юнес Панахи назвал месть.

«После отравления нескольких учеников в [городе] Кум… выяснилось, что некоторые люди хотели, чтобы все школы, особенно школы для девочек, были закрыты. Выяснилось, что химические соединения, используемые для отравления студентов, не являются военными химикатами… отравленные студенты не нуждаются в агрессивном лечении, и большой процент используемых химических агентов поддается лечению», — рассказал он.

Преднамеренный характер отравлений школьниц подтвердил и член парламентской комиссии доктор Хомаюн Самая Наджафабади. Помимо Кума подобные случаи были в городе Боруджерд.

Врач на условиях анонимности рассказал журналистам, что скорее всего учениц отравили слабым фосфорорганическим веществом. У пострадавших сильное потоотделение, повышенная перистальтика кишечника, рвота, избыточное слюноотделение.

Таким образом, по словам источника, радикальные исламистские группировки планируют запугать девушек. Сейчас пострадавшие не ходят на занятия — учитель из Кума сказал, что из 250 учеников только 50 посещали занятия.