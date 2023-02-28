Минкультуры и Минобороны создают агитбригады

Министерства культуры и обороны совместно формируют агитбригады. В них входят исполнители из разных регионов страны, рассказала министр Ольга Любимова.

По словам Любимовой, артисты сами просят дать им возможность «помочь общему делу»‎.

«У нас сейчас такая очень серьезная работа идет с министерством обороны, мы вместе формируем агитбригады. Это невероятно трогательно, когда из самых разных регионов, самые разные исполнители, самого разного жанра, самого разного возраста, потому что порой это исполнители старшего поколения, иногда это самые молодые, еще только формирующиеся коллективы»‎, — цитирует Любимову РИА Новости.

Агитбригады будут выезжать в регионы, навещать военных на реабилитации, выступать с большими концертами.